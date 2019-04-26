2019-04-26T05:47:08+03:00
Общество

Три миллиона россиян не смогут выехать за границу на майские праздники из-за долгов

С начала 2019 года было выписано 4,4 млн постановлений о запрете на выезд из страны
Юлия ДИВЕЕВА
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ФССП с начала 2-19 года выписала 4,4 млн запретов должникам на выезд за границуФССП с начала 2-19 года выписала 4,4 млн запретов должникам на выезд за границуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В мае выехать за рубеж на отдых не смогут около трех миллионов россиян. Об этом сообщили Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Там отметили, что в первом квартале 2019 года граница была закрыта для 4,4 млн человек. Однако в апреле неплательщики закрыли долги на сумму 19 млрд рублей, и около 1,5 миллиона граждан теперь могут провести майские праздники на зарубежных курортах.

Как пишет газета "Известия", число должников растет уже четвертый год. Так за первый квартал 2016 года ФССП выдала 1,2 млн постановлений об ограничении выезда за границу. Тем не менее в службе считают, что запрет на выезд из страны - очень действенный способ бороться с неплательщиками и заставлять их погашать задолженности.

Напомним, не выпустить за рубеж могут граждан, долги которых по кредитам, налогам, алиментам, штрафам за нарушение ПДД, оплаты услуг ЖКХ превысили 10 тысяч рублей. Чаще всего ограничения накладываются за неуплату кредита, на втором месте неплательщики алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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