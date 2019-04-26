2019-04-26T06:09:34+03:00
Звезды

Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Рами Малек исполнит роль антагониста "агента 007", которого снова сыграет Дэниэл Крэйг
Юлия ДИВЕЕВА
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Актеры нового фильма о Джеймсе Бонде (справа налево): Леа Сейду, Ана де Армас, Дэниел Крейг, Наоми Харрис и Лашана ЛинчАктеры нового фильма о Джеймсе Бонде (справа налево): Леа Сейду, Ана де Армас, Дэниел Крейг, Наоми Харрис и Лашана ЛинчФото: REUTERS
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Создатели 25-го фильма об агенте британской разведки MI-6 Джеймсе Бонде сообщили, кто из актеров будет играть в новой картине. Пресс-конференция состоялась 25 апреля на острове Ямайка.

Роль "агента 007"” уже в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Актер рассчитывал, что фильм "007: Спектр" станет последним его проектом в бондиане, но после уговоров продюсеров передумал.

"Я помню, как смотрел [фильмы бондианы] ребенком, они всегда были событием. Выход нового фильма о Бонде был невероятно волнующим. Мы постарались продолжить эту традицию создания картин, которые выделяются на фоне остальных", - сказал Крэйг.

Его антагониста в этот раз сыграет Рами Малек, который сейчас находится на волне популярности после роли Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", за которую получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер".

"Я обещаю вам всем, что прослежу за тем, чтобы 25-е появление мистера Бонда не стало для него легкой прогулкой. Не могу дождаться встречи с вами. Всего хорошего", - заявил Малек в своем специальном видеообращении.

Известно, что мы снова увидем в бондиане Леа Сейду в роли доктора Мадлен Свон, Джеффри Райта в роли агента ЦРУ, и Рэйфа Файнса в роли главы MI-6. Также к актерскому составу присоединятся Лашана Линч, уже известная нам по фильму "Капитан Марвел", а также Ана де Армас и Билли Магнуссен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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