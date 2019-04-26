Погода в Москве на 26 апреля 2019 года: возможны кратковременные дожди

СЕГОДНЯ 07:08 2019-04-26T07:14:31+03:00

Синоптики рассказали, чего нам ждать от погоды в Москве на 26 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 26 апреля 2019 года будет переменно облачной. Дневная температура воздуха окажется в пределах 21..23 градусов. При этом местами по области возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему повышенное - 753 миллиметра ртутного столба. Ожидается, что этот показатель опустится до нормы в субботу, однако с началом новой недели вновь повысится.

Ночные температурные показатели уже не опускаются ниже 8..10 градусов, передает Гидрометцентр России. Осадков в это время суток не ожидается.

Сайт kp.ru писал о том, что пятница и суббота будут примерно одинаковыми по температуре и вероятности выпадения осадков, а вот в воскресенье синоптики обещали аж 26 градусов тепла. Правда, более новые прогнозы говорят о том, что столбики термометров, наоборот, пойдут вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU