Добавки, которые долго сохраняют хлеб свежим, признали опасными для здоровья

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-26T09:38:24+03:00

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Свежий и мягкий хлеб, который долго остается таким же аппетитным, будто только из печи, может приводить к серьезным проблемам. Дело в добавке пропионат, которую использует для защиты хлебобулочных изделий от плесени. Оказывается, она может провоцировать диабет и ожирение. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.

Исследования проводили на мышах. У той группы, которая подвергалась воздействию короткоцепочечной жирной кислоты (пропионата), начали отмечаться первые признаки сахарного диабета – гипергликемия. Добавка спровоцировала повышение уровня некоторых гормонов, в том числе норадреналина и глюкагона, а еще белка-переносчика жирных кислот (FABP4).

Повторный тест проводили уже не на мышах, а на добровольцах. 14 здоровых человек разделили на две группы: первая получала грамм пропионата в пище, вторая — плацебо. На протяжении всего эксперимента у подопытных брали образцы крови за 15 минут до приема пищи и каждые 30 минут в течение четырех часов после. В итоге у тех респондентов, которые получали добавку, отмечалась повышенная выработка гормонов, которые провоцируют нарушения обмена веществ, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU