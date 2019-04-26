Роспотребнадзор дал советы по окрашиванию пасхальных яиц

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-26T09:44:25+03:00

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Уже на этих выходных все православные верующие будут отмечать Светлую Пасху. Данному празднику всегда предшествует окрашивание яиц, и Роспотребнадзор решил дать несколько дельных советов.

Так, оказывается, не все известные способы придания цвета яйцам можно считать приемлемыми. Например, использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим неприятным последствиям. То же самое касается линяющих ниток и тканей, а также купленных "с рук" смесей.

Наиболее приемлемым вариантом считается окрашивание природными красителями. Для этого подойдут любые овощи, фрукты, ягоды и даже зелень. Чаще всего используются луковая шелуха, краснокачанная капуста, свекла, кофе, листья крапивы, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква.

Что касается пищевых красителей, то здесь стоит обращать внимание на обозначения с этикеток. Для окрашивания яиц подойдет продукция с маркировками Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131 и Е102.

На сайте Роспотребнадзора приводится также несколько советов непосредственно. Например, чтобы краска ложилась ровнее, нужно протереть яйца мыльным растворов, а во избежание растрескивания скорлупы стоит заранее достать продукцию из холодильника. Если же вы хотите добиться наиболее яркого цвета, то протрите яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ведомстве рассказали также, как выбрать качественные куличи и яйца на Пасху.

ИСТОЧНИК KP.RU