2019-04-26T09:44:25+03:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы по окрашиванию пасхальных яиц

В ведомстве рассказали о безопасных красителях и способах придания яркости готовым изделиям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яицРоспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яицФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Уже на этих выходных все православные верующие будут отмечать Светлую Пасху. Данному празднику всегда предшествует окрашивание яиц, и Роспотребнадзор решил дать несколько дельных советов.

Так, оказывается, не все известные способы придания цвета яйцам можно считать приемлемыми. Например, использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим неприятным последствиям. То же самое касается линяющих ниток и тканей, а также купленных "с рук" смесей.

Наиболее приемлемым вариантом считается окрашивание природными красителями. Для этого подойдут любые овощи, фрукты, ягоды и даже зелень. Чаще всего используются луковая шелуха, краснокачанная капуста, свекла, кофе, листья крапивы, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква.

Что касается пищевых красителей, то здесь стоит обращать внимание на обозначения с этикеток. Для окрашивания яиц подойдет продукция с маркировками Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131 и Е102.

На сайте Роспотребнадзора приводится также несколько советов непосредственно. Например, чтобы краска ложилась ровнее, нужно протереть яйца мыльным растворов, а во избежание растрескивания скорлупы стоит заранее достать продукцию из холодильника. Если же вы хотите добиться наиболее яркого цвета, то протрите яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ведомстве рассказали также, как выбрать качественные куличи и яйца на Пасху.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Добавки, которые долго сохраняют хлеб свежим, признали опасными для здоровья
В Подмосковье парень заживо сжег свою знакомую
Около 10 тыс. военных охраняют мечети в день пятничной молитвы на Шри-Ланке
Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа
Мощный взрыв произошел на заводе по производству стали в Уэльсе
Шимпанзе освоил Инстаграм и стал звездой соцсети
Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в Китай
Путин назвал односторонние санкции формой проявления протекционизма
КНДР требует от США оплатить больничный счет впавшего в кому студента
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование против Facebook
ЦБ выявил схему вывода до 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ "Аквилон"
Погода в Москве на 26 апреля 2019 года: возможны кратковременные дожди
Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Госдолг Украины в марте достиг 78,78 млрд долларов
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Три миллиона россиян не смогут выехать за границу на майские праздники из-за долгов
Трамп подготовит проект трехстороннего ядерного соглашения с США и Китаем