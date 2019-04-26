СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-26T11:14:57+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын досрочно завершил свой визит в Россию и покинул Владивосток в пятницу днем, хотя изначально бронепоезд должен был отправиться от станции вечером 26 апреля.

В церемонии проводов приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы министерства иностранных дел Игорь Моргулов и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. На прощание оркестр исполнил для Ким Чен Ына композицию "Катюша".

После этого поезд председателя КНДР двинулся по Транссибирской магистрали в сторону Уссурийска. Уже от станции Барановский состав перейдет на одноколейную дорогу в направлении границы России и Северной Кореи.

"КП-Владивосток" писала о том, что перед тем как покинуть город в пятницу Ким Чен принял участие в церемонии возложения венков к вечному огню, пообедал в ресторане "Лесная заимка", где в 2002 году останавливался его отец Ким Чен Ир, а вот другие мероприятия, например, посещение океанариума и балета "Спящая красавица", пришлось отменить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705351" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын попрощались.

ИСТОЧНИК KP.RU