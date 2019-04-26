2019-04-26T11:22:09+03:00
Общество

Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре

Предположительно прощание с Элиной Быстрицкой состоится 29 апреля
Марина ВЕНЦОВА
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Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театреПрощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театреФото: Михаил ФРОЛОВ
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Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе театра, где актриса работала с 1958 года.

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - цитирует ТАСС директора театра.

Ранее сайт kp.ru писал, что народной артистки Советского Союза, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в пятницу, 26 апреля, после продолжительной болезни, ей был 91 год. Первой эту новость сообщила пресс-служба Малого театра, в котором Элина Авраамовна работала длительное время.

Напомним, 4 апреля Быстрицкая отпраздновала свой день рождения. Уже тогда поклонники сильно беспокоились о ее состоянии здоровья. Стало известно, что звезда фильма "Тихий дон" совсем потеряла зрение и способность двигаться.

Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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