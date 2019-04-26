СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-26T11:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе театра, где актриса работала с 1958 года.

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - цитирует ТАСС директора театра.

Ранее сайт kp.ru писал, что народной артистки Советского Союза, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в пятницу, 26 апреля, после продолжительной болезни, ей был 91 год. Первой эту новость сообщила пресс-служба Малого театра, в котором Элина Авраамовна работала длительное время.

Напомним, 4 апреля Быстрицкая отпраздновала свой день рождения. Уже тогда поклонники сильно беспокоились о ее состоянии здоровья. Стало известно, что звезда фильма "Тихий дон" совсем потеряла зрение и способность двигаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705499" frameborder="0"></iframe> Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU