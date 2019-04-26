Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе театра, где актриса работала с 1958 года.
"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - цитирует ТАСС директора театра.
Ранее сайт kp.ru писал, что народной артистки Советского Союза, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в пятницу, 26 апреля, после продолжительной болезни, ей был 91 год. Первой эту новость сообщила пресс-служба Малого театра, в котором Элина Авраамовна работала длительное время.
Напомним, 4 апреля Быстрицкая отпраздновала свой день рождения. Уже тогда поклонники сильно беспокоились о ее состоянии здоровья. Стало известно, что звезда фильма "Тихий дон" совсем потеряла зрение и способность двигаться.
Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".
ИСТОЧНИК KP.RU