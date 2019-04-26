2019-04-26T11:26:39+03:00
Экономика

Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии

ЦБ отозвал разрешение на осуществление банковских операций из-за многочисленных нарушений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»Фото: "КП" Архив
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Подмосковный "Холдинвестбанк" остался без лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующее решение было принято Центральным Банком России.

Регулятор указал на то, что финансовое учреждение периодически нарушало законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и предоставляло в органы неполную и некорректную информацию.

Также фиксировались сомнительные транзитные и "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала, занижение величины резервов на возможные потери и другие подобные действия.

На протяжении последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял меры и вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, однако безуспешно. Об этом говорится на сайте регулятора.

"КП" писала о том, что ранее в этом месяце без лицензии остался также столичный "Тройка-Д банк". В настоящий момент в организации действует временная администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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