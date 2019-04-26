Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии
Подмосковный "Холдинвестбанк" остался без лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующее решение было принято Центральным Банком России.
Регулятор указал на то, что финансовое учреждение периодически нарушало законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и предоставляло в органы неполную и некорректную информацию.
Также фиксировались сомнительные транзитные и "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала, занижение величины резервов на возможные потери и другие подобные действия.
На протяжении последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял меры и вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, однако безуспешно. Об этом говорится на сайте регулятора.
"КП" писала о том, что ранее в этом месяце без лицензии остался также столичный "Тройка-Д банк". В настоящий момент в организации действует временная администрация.
ИСТОЧНИК KP.RU