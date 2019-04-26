Захарова рассказала, как российские паспорта защитят жителей Донбасса
Жители Донбасса станут полноценными гражданами РФ после получения российских паспортов и смогут рассчитывать на защиту своих интересов государством. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова
"Здесь нет избирательности. Ты получаешь гражданство по факту рождения или приобретаешь гражданство уже в силу каких-то определенных жизненных обстоятельств - ты являешься идентичным гражданином нашей страны, ты имеешь право на идентичные права и на идентичную их реализацию", - сказала дипломат в интервью телеканалу "Россия-24".
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Теперь получение гражданства будет занимать всего три месяца со дня подачи заявления.
Сайт kp.ru писал о том, что Украина и ряд стран ЕС уже осудили такой шаг Москвы. В России на это ответили, что каждое государство имеет право на свободное предоставление гражданства. Москва не собирается отбирать у донбассовцев украинские паспорта и ничего им не навязывает, но многие уроженцы ЛНР и ДНР уже сейчас проживают на территории нашей страны и испытывают сложности как раз из-за отсутствия гражданства.
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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