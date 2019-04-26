СБ Украины расследует призывы журналиста к свержению конституционного строя

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-26T13:41:49+03:00

Айдер Муждабаев писал о том, что «придётся стрелять» в тех украинцев, которые на втором туре выборов будут голосовать не за Порошенко

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Служба безопасности Украины начала расследование в отношении украинского журналиста Айдера Муждабаева в связи с его публикацией в Facebook, которую расценили как призывы к свержению конституционного строя. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук

«Считал и считаю, что такие призывы недопустимы и тот, кто их произносит должен быть наказан», - написал депутат на своей странице Facebook.

Перед вторым туром президентских выборов на Украине журналист написал, что «придётся стрелять» в тех украинцев, которые будут голосовать не за действующего президента Петра Порошенко. Также, по словам Муждабаева, в Незалежной должна произойти революция, результатом которой должна стать «победа патриотов» и потеря еще 6-8 регионов.

Напомним, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский победил, набрав 73,32% голосов избирателей, пока еще действующий президент набрал почти в три раза меньше голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU