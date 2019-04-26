Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для строительства автомобильного моста на границе РФ и КНДР. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По его словам, вопросами дальнейшего проектирования и предложениями по работе в данном направлении теперь занимается министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Там есть общая территория, выделенная в свободную зону, это порт Раджин, куда проложена дорога с колеей нашей ширины, которая тоже может быть использована", - цитирует ТАСС главу региона.
Сайт kp.ru писал о том, что автомобильный мост проляжет через приграничную реку Туманная. Там же сейчас находится железнодорожный мост Дружбы, который был построен еще в 1959 году. Возведение же новой переправы будет вестись по российским стандартам.
ИСТОЧНИК KP.RU