Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-26T13:55:34+03:00

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Россия подготовила технико-экономическое обоснование для строительства автомобильного моста на границе РФ и КНДР. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, вопросами дальнейшего проектирования и предложениями по работе в данном направлении теперь занимается министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Там есть общая территория, выделенная в свободную зону, это порт Раджин, куда проложена дорога с колеей нашей ширины, которая тоже может быть использована", - цитирует ТАСС главу региона.

Сайт kp.ru писал о том, что автомобильный мост проляжет через приграничную реку Туманная. Там же сейчас находится железнодорожный мост Дружбы, который был построен еще в 1959 году. Возведение же новой переправы будет вестись по российским стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU