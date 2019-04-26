СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-26T14:14:48+03:00

ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Регулятор сохранил прогноз на годовую инфляцию в России, которая должна вернуться к 4% в первой половине 2020 года

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Перенос повышения НДС в цены в основном завершен. Соответствующие заявление сделали в Центральном Банке России, отметив, что теперь уменьшились риски быстрого роста цен на некоторые виды товаров.

«Перенос повышения НДС в цены в основном завершен», - говорится в пресс-релизе регулятора, в пятницу, 26 апреля.

В заявлении ЦБ подчеркивается, что «в части внутренних условий риски вторичных эффектов повышения НДС оцениваются как незначительные, уменьшились риски ускоренного роста цен на отдельные продовольственные товары».

Центробанк также отметил, что сохраняет прогноз на годовую инфляцию в России, которая должна вернуться к 4% в первой половине 2020 года.

Напомним, что 12 апреля регулятор сообщил, что в марте текущего года годовая инфляция в России составила 5,3%. В Центробанке также пояснили, что уровень инфляции отражает влияние повышения НДС, ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU