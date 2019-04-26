В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-26T14:20:11+03:00

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США задумались о том, чтобы заключить ядерный договор с Россией и Китаем. Дональд Трамп поручил «подготовить для этого почву». В России согласны, что документ должен быть – это в интересах всего мирового сообщества, но для этого необходимо, чтобы США действительно были к этому готовы.

В первую очередь Штаты должны отказаться от своих военных баз, которые разбросаны по всему миру. Америка, Россия и Китай должны стартовать с одной линии.

- Формула простая: американский солдат должен находиться только на территории США. Все базы в Южной Корее, Германии и Японии должны быть ликвидированы. Второе условие: американцы после заключения договора должны уничтожить свое ядерное оружие в присутствии мирового сообщества. Эту же процедуру проведут Россия и Китай. Если эти условия будут выполнены, то почему бы и нет, - цитирует ИА «НСН» слова первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин.

ИСТОЧНИК KP.RU