Московский педагогический государственный университет подписал договор о сотрудничестве с правительством ДНР

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-26T14:29:19+03:00

Документально закреплены добрые отношения, давно сложившиеся между ведущим педагогическим вузом нашей страны и молодой республикой

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Сегодня, 26 мая, ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков и первый зам. министра образования и науки правительства ДНР Михаил Кушаков торжественно скрепили подписями договор о сотрудничестве.

Так они документально закрепили добрые отношения, давно сложившиеся между ведущим педагогическим вузом нашей страны и молодой республикой:

- Преподаватели МПГУ, несмотря на то, что у нас ведутся боевые действия, не боятся приезжать и вести лекции для преподавательского состава ДНР, - сказал в благодарственном слове зам. министра Кушаков. - Большое спасибо вам за помощь в подготовке профессионально-преподавательского состава нашей республики, Алексей Владимирович.

А ректор Алексей Лубков, в свою очередь, признался, что, готовя документ о сотрудничестве, ректорат МПГУ не знал о принципиально принятом в правительстве России решении выдавать жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU