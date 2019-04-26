В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-26T14:28:48+03:00

Однако для дальнейших шагов необходимо сформировать целый ряд предпосылок и учесть все факторы

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В министерстве иностранных дел России приветствовали призыв американского президента Дональда Трампа к отказу от ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал заместитель главы ведомства Сергей Рябков.

"С учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что для дальнейших шагов в сфере разоружения необходимо сформировать целый ряд предпосылок и учесть множество факторов. Сюда относится появление новых систем противоракетной обороны, космического и кибернетического оружия.

"Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках", - цитирует ТАСС Рябкова.

Напомним, что ранее Трамп предложил заключить новый договор по отказу от ядерного оружия, в который бы вошли Россия, Китай, США и еще ряд стран.

Сайт kp.ru писал о том, что в Совете Федерации были удивлены таким заявлением со стороны американского лидера, но поддержали его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697012" frameborder="0"></iframe> Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU