В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
В министерстве иностранных дел России приветствовали призыв американского президента Дональда Трампа к отказу от ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал заместитель главы ведомства Сергей Рябков.
"С учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", - сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что для дальнейших шагов в сфере разоружения необходимо сформировать целый ряд предпосылок и учесть множество факторов. Сюда относится появление новых систем противоракетной обороны, космического и кибернетического оружия.
"Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках", - цитирует ТАСС Рябкова.
Напомним, что ранее Трамп предложил заключить новый договор по отказу от ядерного оружия, в который бы вошли Россия, Китай, США и еще ряд стран.
Сайт kp.ru писал о том, что в Совете Федерации были удивлены таким заявлением со стороны американского лидера, но поддержали его.
Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU