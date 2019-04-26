2019-04-26T14:28:48+03:00
Политика

В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия

Однако для дальнейших шагов необходимо сформировать целый ряд предпосылок и учесть все факторы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел России приветствовали призыв американского президента Дональда Трампа к отказу от ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал заместитель главы ведомства Сергей Рябков.

"С учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что для дальнейших шагов в сфере разоружения необходимо сформировать целый ряд предпосылок и учесть множество факторов. Сюда относится появление новых систем противоракетной обороны, космического и кибернетического оружия.

"Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках", - цитирует ТАСС Рябкова.

Напомним, что ранее Трамп предложил заключить новый договор по отказу от ядерного оружия, в который бы вошли Россия, Китай, США и еще ряд стран.

Сайт kp.ru писал о том, что в Совете Федерации были удивлены таким заявлением со стороны американского лидера, но поддержали его.

Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве арестовали экс-начальника ФСБ, который курировали российские банки
Захарова сообщила, что Порошенко захлебнулся от возмущения после решения Путина по паспортам для Донбасса
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
WikiLeaks: США пытаются подвести Ассанжа под статью с наказанием в виде смертной казни
Минобороны реконструирует 106 своих аэродромов
Василий Лановой получил звание Героя Труда
В Госдуме предлагают дарить разводящимся парам сеансы у психолога
На борту разбившегося в Венесуэле вертолета находились два генерала
Mail.ru отреставрирует старые фотографии
В здании РГУ нефти и газа в Москве начался пожар
МИД Турции: Анкара не намерена отказываться ни от ЗРК Patriot, ни от С-400
Московский педагогический государственный университет подписал договор о сотрудничестве с правительством ДНР
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР