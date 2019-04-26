Mail.ru отреставрирует старые фотографии

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-26T14:44:12+03:00

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К празднику 9 мая почта Mail.ru представит первый в России сервис по реставрации старых фотографий.

Любой желающий может загрузить отсканированное фото своих близких на сайт проекта. Затем нейросеть устранит все дефекты снимка и восстановит недостающие детали. Технология может даже раскрасить черно-белую фотографию, но только по желанию пользователя. Через некоторое время сервис выдает уже готовые снимки высокого качества.

Их можно не только выложить в социальную сеть или сохранить в семейном архиве, но и загрузить на сайт "Бессмертного полка".

Сервис использует технологию машинного обучения. Нейросеть просматривает большое количество старых фотографий и кадров военных фильмов. Это позволяет ей запомнить внешний вид объектов, которые встречаются на этих кадрах. И впоследствии, просматривая архивные фото пользователей, сеть может идентифицировать недостающие объекты и дорисовать их.

ИСТОЧНИК KP.RU