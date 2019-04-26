2019-04-26T14:46:02+03:00
Происшествия

В здании РГУ нефти и газа в Москве начался пожар

Всем студентам и сотрудникам университета было сказано покинуть помещения [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В здании Российского государственного университета началась эвакуацияВ здании Российского государственного университета началась эвакуацияФото: скриншот с видео
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В Москве загорелось здание Российского государственного университета нефти и газа им. И.Губкина. На территории учреждения была объявлена эвакуация. Здание покинули порядка 3 тысяч человек.

Согласно данным источников "КП", пожар возник на 7 этаже образовательного учреждения, где в эту пятницу, 26 апреля, меняли проводку. Предполагается, что именно она и воспламенилась.

Пожар в университете РГУ НЕФТИ И ГАЗА в Москве.

Помещение, в котором возник пожар, является лабораторией с горюче-смазочными мероприятиями. В настоящий момент сотрудники МЧС проливают здание пеной. Информации о пострадавших не поступало.

К слову, ранее в апреле столичные правоохранители возбудили уголовное дело в отношении одного из преподавателей данного университета. Сайт kp.ru писал о том, что профессор Юрий Суховерхов был обвинен в уклонении от уплаты налогов. За несколько лет долг составил порядка 55 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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