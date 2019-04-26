2019-04-26T15:00:35+03:00
Происшествия

На борту разбившегося в Венесуэле вертолета находились два генерала

Один из высокопоставленных силовиков погиб, второму удалось выжить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генерал нацгвардии Венесуэлы погиб при крушении вертолетаГенерал нацгвардии Венесуэлы погиб при крушении вертолетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На борту разбившегося в Венесуэле вертолета находились два генерала. Один из них - Альфонсо Торрес погиб на месте, второму - начальнику оперативной зоны обороны штата Сулия Дилии Родригес - удалось выжить.

Еще одной жертвой крушения стал пилот вертолета, а третий пассажир получил серьезные травмы. Оба пострадавших доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Между тем, на месте крушения вертолета в районе города Маракайбо штата Сулия продолжают работать специалисты. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже принес свои соболезнования родным и близким погибших, а также поручил проследить за предоставлением качественной медицинской помощи пострадавшим, передает газета El Nacional.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля в Иране разбился вертолет пограничных сил республики. Тогда погиб один человек, еще трое получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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