2019-04-26T15:23:58+03:00
Политика

Минобороны реконструирует 106 своих аэродромов

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, будет построено больше 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов.

На заседании коллегии министерства обороны Шойгу отметил, что до 2028 года будут реконструированы больше 13 млн кв. м искусственных покрытий военных аэродромов, построены больше 700 объектов энергоснабжения, управления воздушным движением и технического обслуживания.

По словам министра, "дальнейшее развитие аэродромной сети вооруженных сил позволит обеcпечить более оперативное применение авиации и ее безопасную экcплуатацию".

Также глава ведомства напомнил, что за последнее время были отремонтированы взлетно-посадочные полосы 12 аэродромов. Сейчас идет реконструкция военных аэродромов Степь, Балтимор, Темп и Нагурская. В 2019 году ожидается запуск шести современных авиационных тренажеров в Домне, Вязьме, Морозовске, Торжке, Пушкине и Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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