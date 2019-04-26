Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-26T15:32:13+03:00

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В пятницу, 26 апреля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Элины Быстрицкой.

«Скончалась Элина Авраамовна Быстрицкая — великая актриса, человек редкого обаяния и многогранного таланта, который она всегда щедро дарила людям», — говорится в тексте президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также назвал ушедшую актрису настоящей легендой.

Кроме того, свои соболезнования выразил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он назвал уход Быстрицкой большой утратой для искусства нашей страны.

"Более полувека выходя на сцену родного Малого театра или играя в кино, она восхищала и очаровывала каждой своей работой", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу стало известно, что на 92-м году жизни умерла актриса Малого театра Элина Быстрицкая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

ИСТОЧНИК KP.RU