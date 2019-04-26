2019-04-26T15:32:13+03:00
Общество

Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Президент России назвал Элину Быстрицкую великой актрисой
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Актриса Элина БыстрицкаяАктриса Элина БыстрицкаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 апреля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Элины Быстрицкой.

«Скончалась Элина Авраамовна Быстрицкая — великая актриса, человек редкого обаяния и многогранного таланта, который она всегда щедро дарила людям», — говорится в тексте президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также назвал ушедшую актрису настоящей легендой.

Кроме того, свои соболезнования выразил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он назвал уход Быстрицкой большой утратой для искусства нашей страны.

"Более полувека выходя на сцену родного Малого театра или играя в кино, она восхищала и очаровывала каждой своей работой", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу стало известно, что на 92-м году жизни умерла актриса Малого театра Элина Быстрицкая.

Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Элина Быстрицкая: Досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве арестовали экс-начальника ФСБ, который курировали российские банки
Захарова сообщила, что Порошенко захлебнулся от возмущения после решения Путина по паспортам для Донбасса
WikiLeaks: США пытаются подвести Ассанжа под статью с наказанием в виде смертной казни
Минобороны реконструирует 106 своих аэродромов
Василий Лановой получил звание Героя Труда
В Госдуме предлагают дарить разводящимся парам сеансы у психолога
На борту разбившегося в Венесуэле вертолета находились два генерала
Mail.ru отреставрирует старые фотографии
В здании РГУ нефти и газа в Москве начался пожар
МИД Турции: Анкара не намерена отказываться ни от ЗРК Patriot, ни от С-400
Московский педагогический государственный университет подписал договор о сотрудничестве с правительством ДНР
В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР