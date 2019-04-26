2019-04-26T15:50:27+03:00
Политика

Захарова сообщила, что Порошенко захлебнулся от возмущения после решения Путина по паспортам для Донбасса

Официальный представитель МИД РФпризвала Порошенко подчиниться воле того, кому он, по его же логике, проиграл выборы
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко захлебнулся от возмущения после выхода указа президента России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителей Донбасса.

«Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко заявил, что его оппонентом является президент России Владимир Путин... Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она предложила Порошенко подчиниться воле того, кому он проиграл выборы.

«Ну всё, Пётр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли», — написала она.

Напомним, в ходе избирательной кампании на Украине были развешены билборы, на которых сообщалось, что главным соперником Порошенко является Путин.

24 апреля глава российского государства подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве арестовали экс-начальника ФСБ, который курировали российские банки
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
WikiLeaks: США пытаются подвести Ассанжа под статью с наказанием в виде смертной казни
Минобороны реконструирует 106 своих аэродромов
Василий Лановой получил звание Героя Труда
В Госдуме предлагают дарить разводящимся парам сеансы у психолога
На борту разбившегося в Венесуэле вертолета находились два генерала
Mail.ru отреставрирует старые фотографии
В здании РГУ нефти и газа в Москве начался пожар
МИД Турции: Анкара не намерена отказываться ни от ЗРК Patriot, ни от С-400
Московский педагогический государственный университет подписал договор о сотрудничестве с правительством ДНР
В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР