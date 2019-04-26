Захарова сообщила, что Порошенко захлебнулся от возмущения после решения Путина по паспортам для Донбасса

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-26T15:50:27+03:00

Официальный представитель МИД РФпризвала Порошенко подчиниться воле того, кому он, по его же логике, проиграл выборы

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко захлебнулся от возмущения после выхода указа президента России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителей Донбасса.

«Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко заявил, что его оппонентом является президент России Владимир Путин... Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она предложила Порошенко подчиниться воле того, кому он проиграл выборы.

«Ну всё, Пётр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли», — написала она.

Напомним, в ходе избирательной кампании на Украине были развешены билборы, на которых сообщалось, что главным соперником Порошенко является Путин.

24 апреля глава российского государства подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU