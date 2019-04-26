В США после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-26T16:19:32+03:00

В Лос-Анджелесе спасатели нашли двух обезвоженных и голодных детей рядом с безжизненными телами своих родителей

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В Лос-Анджелесе после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате.

Как пишет The Sun, дети были найдены обезвоженными и голодными рядом с безжизненными телами своих родителей. Маленькая девочка рассказала спасателям, что мама «сломана».

«Наш маленький ангел смог сохранить себя и своего брата живыми. Ребенок — это чудо ребенок и маленькая девочка-герой. Она настоящий герой», - цитирует издание слова капитана полиции Морин Райан

Отец детей, 46-летний Дэвид Курос Парса, и его 38-летняя жена Михоко Коике Парса были найдены мертвыми от огнестрельных ранений. Офицеры полиции считают, что отец детей выстрелил в свою жену после чего застрелил себя.

Дети были спасены после звонка в полицию их обеспокоенного деда, сообщившего, что его сын страдает от депрессии и тревоги. Оба ребенка были целы и невредимы, и нет никаких признаков того, что они были свидетелями стрельбы, но маленькая девочка помнила, что слышала громкий шум и плач ее мамы.

Ранее сайт kp.ru расказывал, как в Новокузнецке восьмилетняя девочка спасла из пожара брата и сестру.

ИСТОЧНИК KP.RU