В США после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате
В Лос-Анджелесе после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате.
Как пишет The Sun, дети были найдены обезвоженными и голодными рядом с безжизненными телами своих родителей. Маленькая девочка рассказала спасателям, что мама «сломана».
«Наш маленький ангел смог сохранить себя и своего брата живыми. Ребенок — это чудо ребенок и маленькая девочка-герой. Она настоящий герой», - цитирует издание слова капитана полиции Морин Райан
Отец детей, 46-летний Дэвид Курос Парса, и его 38-летняя жена Михоко Коике Парса были найдены мертвыми от огнестрельных ранений. Офицеры полиции считают, что отец детей выстрелил в свою жену после чего застрелил себя.
Дети были спасены после звонка в полицию их обеспокоенного деда, сообщившего, что его сын страдает от депрессии и тревоги. Оба ребенка были целы и невредимы, и нет никаких признаков того, что они были свидетелями стрельбы, но маленькая девочка помнила, что слышала громкий шум и плач ее мамы.
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ИСТОЧНИК KP.RU