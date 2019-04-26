Медведев поручил подготовить новую редакцию Налогового кодекса России

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-26T16:20:36+03:00

Предложения по этому вопросу должны быть предоставлены к 24 мая

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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по новой редакции Налогового кодекса России. Предложения по этому вопросу должны быть предоставлены к 24 мая 2019 года. Такое поручение премьер-министр дал по итогам заседания правительства.

"Минфину России до 24 мая 2019 года представить в правительство предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса Российской Федерации", - сообщается в перечне поручений, составленных в результате заседания кабмина. Список поручений был опубликован на сайте правительства.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне на заседании кабмина Дмитрий Медведев напомнил министрам, что нужно вовремя платить зарплаты бюджетникам. По его словам, этому ничего не мешает.

"Если есть долги, нужно сделать все, чтобы просто немедленно их погасить. Этого быть не должно. Тем более что у нас никаких проблем нет с финансированием", - отметил премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU