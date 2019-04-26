Умер Валерий Филиппов, художник-постановщик

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-26T16:59:56+03:00

Ушел из жизни иллюстратор "Бригады" и "Холодного лета пятьдесят третьего". Валерий Филиппов умер в возрасте 80 лет

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Сегодня на 81 году жизни скончался народный художник России Валерий Филиппов. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Филлипов внес огромный вклад в развитие русского кинематографа. С 1967 года он трудился на киностудии "Мосфильм". Именно благодаря ему зритель увидел шедевры "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Братья Карамазовы" и "Зимний вечер в Гаграх". Из под его пера также вышли всемирно известные картины "Принцесса цирка" и "Бригада".

Талант Филлипова был неоднократно поощрен высшими наградами. В 1989 году он удостоился государственной премии СССР за фильм "Холодное лето пятьдесят третьего". А в 2007 он стал "Народным художником Российской Федерации".

Работы Валерия Филиппова и по сей день выставляются в Ассоциации художников кино, театра, телевидения, а также в экспозициях российских музеев. Часть картин хранится в частных собраниях в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU