СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-26T17:12:02+03:00

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Список запрещенных для женщин профессий сократят. Теперь из 456 специальностей мужскими останутся только 79 видов занятости. Прекрасной половине человечества разрешат работать в авиации, морском деле, химической промышленности и сфере транспорта. Пока только вредные и опасные производства останутся для женщин под запретом.

В Минтруде обещают, что уже с 1 января 2020 года женский и мужской труд почти уравняют. Список возможных для женщин профессий существенно расширится.

На сегодняшний день постановлением правительства для женщин закрыты 456 трудовых направлений. Например, нельзя работать на тракторе, управлять бульдозером или грузовым авто, служить боцманом матросом или шкипером, в водолазы тоже принимают только мужчин.

Скоро ситуация частично изменится, отмечает директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж. Девушки смогут водить локомотивы, электропоезда, большие рейсовые автобусы и управлять тяжелой строительной техникой. Им разрешат осваивать морское дело и «откроют» небо – разрешат быть пилотами гражданской авиации.

Чисто мужской останется работа, где нужна хорошая физическая подготовка, например, горнодобывающих заводах, предприятиях по добыче нефти и строительству подземных сооружений. Женщинам пока не стать пожарным и не попробовать свои силы в чистке и ремонте паровых, водогрейных котлов, труб и печей, сообщает «Российская газета».

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ИСТОЧНИК KP.RU