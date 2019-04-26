ФБР: Китай - серьезная угроза в сфере шпионажа

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-26T17:19:58+03:00

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Китай первым применил социальный подход в краже инновационных технологий у большого числа компаний, поэтому он являет серьезной угрозой в сфере шпионажа. Соответствующие заявление сделал директор ФБР Соединенных Штатов Кристофер Рэй.

«Ни одна страна не представляет более широкой и серьезной угрозы в сборе разведывательной информации, чем Китай. Китай был пионером социального подхода к краже инноваций любым возможным способом из широкого спектра учреждений, университетов и организаций.», - цитирует Twitter ФБР заявление Рэя на его выступлении в пятницу, 26 апреля.

По словам, директора ФБР социальный подход КНР «выходит за рамки свободной экономической конкурентной борьбы», является незаконным и угрожает экономической, национальной безопасности Штатов. «Они стремятся добиться экономического развития за наш счет, и США далеко не их единственная цель», - подчеркнул он на своем выступлении в Вашингтоне.

Напомним в конце прошлого года, kp.ru писал о том, что США арестовал «китайского шпиона». Американские власти подозревали сотрудника министерства внутренней безопасности КНР в экономическом шпионаже, а также в попытке украсть и передать в Киай секреты нескольких компаний. Ранее ФБР и ЦРУ несколько раз обвиняли Поднебесную в активной шпионской деятельности на территории США.

ИСТОЧНИК KP.RU