Медведев исключил из санкционного списка России четырех украинцев

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-26T17:13:56+03:00

В специальном списке больше не значатся Владимир Крылов, Владимир Локотко, Леонид Черновецкий и Степан Черновецкий

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Председатель правительства Дмитрий Медведев исключил из специального санкционного списка четырех граждан Украины.

Согласно постановлению кабмина, размещенном на официальном портале правовой информации, из перечня лиц, в отношении которых вводились специальные экономические меры, исключены Владимир Крылов, генеральный директор украинского телеканала "Новый канал" Владимир Локотко, экс-глава Киевской администрации Леонид Черновецкий, и бывший председатель наблюдательного совета "Правэкс-Банка" Степан Черновецкий.

Напомним, что 1 ноября прошлого года было подписано постановление российского кабмина для исполнения указа главы государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины". Постановление содержит список украинцев, в отношении которых заблокированы денежные счета, ценные бумаги и другие имущество в России, а также запрещен вывод капитала за территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU