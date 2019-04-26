Медведев исключил из санкционного списка России четырех украинцев
Председатель правительства Дмитрий Медведев исключил из специального санкционного списка четырех граждан Украины.
Согласно постановлению кабмина, размещенном на официальном портале правовой информации, из перечня лиц, в отношении которых вводились специальные экономические меры, исключены Владимир Крылов, генеральный директор украинского телеканала "Новый канал" Владимир Локотко, экс-глава Киевской администрации Леонид Черновецкий, и бывший председатель наблюдательного совета "Правэкс-Банка" Степан Черновецкий.
Напомним, что 1 ноября прошлого года было подписано постановление российского кабмина для исполнения указа главы государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины". Постановление содержит список украинцев, в отношении которых заблокированы денежные счета, ценные бумаги и другие имущество в России, а также запрещен вывод капитала за территорию РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU