Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-26T17:24:28+03:00

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В пятницу, 26 апреля, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по Северной Кореи и проблеме Корейского полуострова.

«Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера», - рассказал американский лидер журналистам в Белом Доме, комментируя встречу Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 25 апреля глава Северной Кореи провел первую встречу с российским лидером во Владивостоке, в одном из корпусов Дальневосточного Федерального Университета на Русском острове. На переговорах Путин приветствовал усилия северокорейской стороны по нормализации отношений с Соединенными Штатами, он также выразил надежду на то, что обмен мнениями между странами будет способствовать разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705354" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.

ИСТОЧНИК KP.RU