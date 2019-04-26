Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР
В пятницу, 26 апреля, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по Северной Кореи и проблеме Корейского полуострова.
«Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера», - рассказал американский лидер журналистам в Белом Доме, комментируя встречу Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 25 апреля глава Северной Кореи провел первую встречу с российским лидером во Владивостоке, в одном из корпусов Дальневосточного Федерального Университета на Русском острове. На переговорах Путин приветствовал усилия северокорейской стороны по нормализации отношений с Соединенными Штатами, он также выразил надежду на то, что обмен мнениями между странами будет способствовать разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова.
Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.
ИСТОЧНИК KP.RU