Политолог предположил, какие страны могут покинуть Шенгенскую зону

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-26T17:32:54+03:00

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Эммануэль Макрон предложил пересмотреть состав стран, которые входят в состав Шенгенской зоны. Политолог назвал тех, кто может первым лишиться статуса, если предложение Макрона будет услышано.

- В первую очередь это Греция. Официально эта страна не открывает границы, но "подпольно" туда попасть можно. А уже из Греции мигранты устремляются в Италию, Францию, Германию, где есть социальная помощь, - комментирует телеканалу "360" политолог Ксавье Моро.

Его коллега из Нидерландов Йост Нимоллер согласен, что Греция – первый кандидат на вылет. К тому же Макрон мог намекать на Испанию и Италию. В зоне риска проблемные государства, откуда идет постоянный поток трудовых мигрантов – это Польша, Чехия, Словакия и страны Прибалтики. Пока их граждане работают и не платят налоги, французы сидят без дела.

Естественно, данные государства не покинут Шенгенскую зону одномоментно. К тому же у президента Франции нет полномочий единолично исключать или принимать кого-то в «шенген». К тому же, страна может покинуть Шенген на 30 дней. Но выйти из него, не выходя из ЕС, невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU