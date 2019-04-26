Добросовестные туристы смогут получать шенгенские визы на пять лет
Добросовестные туристы, которые ранее не нарушали правила выдачи шенгенских виз, смогут получать мультивизы на срок до пяти лет. Это позволит новый визовый кодекс, который уже согласован Европарламентом и ожидает окончательного утверждения Советом Евросоюза, сообщили в Еврокомиссии.
Напомним, с 2018 года Евросоюз обсуждал поправки в визовый кодекс, которые коснутся туристов из более чем 100 стран. В апреле текущего года эти поправки были согласованы Европарламентом. После формального утверждения Советом ЕС изменения будут опубликованы, а через шесть месяцев вступят в силу.
Как заявляют европейские чиновники, поправки подразумевают "лучшие условия для добросовестных путешественников". Так, добросовестные путешественники, в том числе и из России, смогут получать многократные визы на постепенно увеличивающийся срок от одного года до пяти лет.
"Такие визы могут быть выданы лицам, выполняющим условия въезда и использовавшим ранее выданные краткосрочные визы законным образом", — заявил уполномоченный чиновник в ЕК, передает РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU