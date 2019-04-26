2019-04-26T17:57:40+03:00
Туризм

Добросовестные туристы смогут получать шенгенские визы на пять лет

Это позволит новый визовый кодекс, который уже согласован ЕП и ожидает окончательного утверждения Советом ЕС
Екатерина БОЛГОВА
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В Еврокомиссии рассказали, как получить шенгенскую визу на пять летВ Еврокомиссии рассказали, как получить шенгенскую визу на пять летФото: REUTERS
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Добросовестные туристы, которые ранее не нарушали правила выдачи шенгенских виз, смогут получать мультивизы на срок до пяти лет. Это позволит новый визовый кодекс, который уже согласован Европарламентом и ожидает окончательного утверждения Советом Евросоюза, сообщили в Еврокомиссии.

Напомним, с 2018 года Евросоюз обсуждал поправки в визовый кодекс, которые коснутся туристов из более чем 100 стран. В апреле текущего года эти поправки были согласованы Европарламентом. После формального утверждения Советом ЕС изменения будут опубликованы, а через шесть месяцев вступят в силу.

Как заявляют европейские чиновники, поправки подразумевают "лучшие условия для добросовестных путешественников". Так, добросовестные путешественники, в том числе и из России, смогут получать многократные визы на постепенно увеличивающийся срок от одного года до пяти лет.

"Такие визы могут быть выданы лицам, выполняющим условия въезда и использовавшим ранее выданные краткосрочные визы законным образом", — заявил уполномоченный чиновник в ЕК, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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