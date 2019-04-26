Пассажиров вернувшегося в Ригу самолета доставят в Москву на лайнере большей вместимости

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-26T17:57:08+03:00

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Пассажиры самолета компании «Аэрофлот», совершившего вынужденную посадку в аэропорту Риги, будут доставлены в Москву на лайнере большей вместимости. Соответствующие заявление сделали в пресс-службе авиакомпании.

«Пассажиры будут перевезены рейсом SU2681 на самолете большей вместимости. Все пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота"», - цитирует сообщение авиакомпании агентство ТАСС.

Напомним, что в пятницу, 26 апреля, аэропорт Риги принял назад борт, который в 14.25 вылетел в Москву. Пилот лайнера запросил вынужденную посадку. В авиакомпании заявили, что борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. «Комсомольской правде» в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что посадка в рижском аэропорту прошла благополучно. На борту Sukhoi SuperJet 100 находилось около 87 человек, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU