2019-04-26T18:58:21+03:00
Общество

Косаток могут выпустить из "китовой тюрьмы" в июне

Вторую зимовку в бухте млекопитающие точно не переживут
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Млекопитающих предлагается выпустить в Японское море прямо в месте их содержания, в бухте Средняя.Млекопитающих предлагается выпустить в Японское море прямо в месте их содержания, в бухте Средняя.Фото: Мария ИВАНОВА
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Находящихся в "китовой тюрьме" касаток могут выпустить на волю уже через месяц. Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что животных надо срочно выпускать, так как вторую зимовку в бухте при чудовищных условиях они могут и не пережить.

Млекопитающих предлагается выпустить в Японское море прямо в месте их содержания, в бухте Средняя. Ученые полагают, что косатки смогут самостоятельно мигрировать в Охотское море вслед за косяками рыб, которыми они питаются.

Министр также отметил, что пока неизвестно удастся ли разом выпустить всех косаток. Но то, что большая их часть окажется на воле, это точно, пишет ТАСС.

Более того, чтобы предотвратить истребление косаток в дальнейшем Кобылкин предложил включить их в Красную книгу РФ.

Напомним, в начале прошлого года стало известно о незаконном содержании косаток в бухте Средняя над Находкой. Бедные животные теснились в грязных и маленьких аквариумах, рискуя умереть со дня на день. А все потому, что предприимчивые коммерсанты решили продать их в Китай и заработать на этом не малые суммы. Первыми об этом ужасе закричали зоозащитники. Затем к ним присоединились и мировые звезды. В частности, Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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