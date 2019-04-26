На Шри-Ланке произошли три взрыва

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-26T18:29:58+03:00

В воскресенье в стране прогремели восемь взрывов, в результате которых погибли около 300 человек

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В пятницу, 26 апреля, в восточной части Шри-Ланки произошли три взрыва.

Как передает местное издание News1st со ссылкой на представителя военных, ЧП произошло в городе Калмунай. Подробности произошедшего, включая число жертв и пострадавших, пока не сообщаются.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели в общей сложности восемь взрывов. Также была обнаружена и обезврежена бомба на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.

Точное число погибших в результате атак пока не установлено. Глава местного здравоохранения Анил Джасингхе ранее сообщил, что жертвами стали около 250-260 человек, среди них 40 граждан других государств. Пострадали больше 500 человек, передавало агентство Reuters.

Местные власти задержали несколько десятков подозреваемых в причастности к терактам. Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы, но не предъявила доказательств причастности.

ИСТОЧНИК KP.RU