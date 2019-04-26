«Транснефть» заявила о умышленном вбросе хлора в трубопровод «Дружба»

СЕГОДНЯ 19:41 2019-04-26T19:41:46+03:00

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«Грязная нефть», которая поступала в Европу по трубопроводу «Дружба» через Белоруссию и Польшу, стала результатом диверсии. Неизвестные вбросили хлорорганические соединения через узел трубопровода в Самарской области, сообщил журналистам представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

- Силовые ведомства возбудили уголовное дело, - заявил Демин. - Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему.

Вброс сделали через узел учета, который принадлежит частной компании «Самаратранснефть-терминал». Через нее отпускают нефть несколько малых производителей.

Об ухудшении качества российской экспортной нефти заявили в Белоруссии 19 апреля. Содержание хлора в ней превышало допустимые нормы в 20 раз. В результате пришлось остановить экспорт нефтепродуктов на заводы в Польше, Германии, Чехии и Словакии.

ИСТОЧНИК KP.RU