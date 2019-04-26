2019-04-26T20:19:46+03:00
В мире

Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

Об этом президент США сообщил на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Международного договора о торговле оружием. Он отметил, что обратиться к сенату с просьбой остановить процесс ратификации договора, который был подписан во время предыдущего президента страны Барака Обамы.

«Моя администрация никогда не ратифицирует договор», — сказал Трамп на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе в пятницу, 26 апреля.

"Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением", - подчеркнул американский президент.

Он добавил, что в ближайшее время ООН получит соответствующее уведомление.

Международный договор о торговле оружием регулирует вопросы оборота оружия, распространение которого ограничено в соответствии со специальной конвенцией.

Напомним, ранее Трамп заявил о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

ИСТОЧНИК KP.RU

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