Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Международного договора о торговле оружием. Он отметил, что обратиться к сенату с просьбой остановить процесс ратификации договора, который был подписан во время предыдущего президента страны Барака Обамы.
«Моя администрация никогда не ратифицирует договор», — сказал Трамп на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе в пятницу, 26 апреля.
"Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением", - подчеркнул американский президент.
Он добавил, что в ближайшее время ООН получит соответствующее уведомление.
Международный договор о торговле оружием регулирует вопросы оборота оружия, распространение которого ограничено в соответствии со специальной конвенцией.
Напомним, ранее Трамп заявил о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
ИСТОЧНИК KP.RU