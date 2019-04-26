2019-04-26T21:52:09+03:00
Политика

"Вопиющее беззаконие": Посольство России в США прокомментировало приговор Бутиной

В дипмиссии отметили, что в условиях параноидальной русофобии в Соединенных Штатах здравый смысл не возобладал
Екатерина БОЛГОВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: СОЦСЕТИ
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В посольстве России в США прокомментировали приговор россиянке Марии Бутиной, которая получила 18 месяцев тюрьмы по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на американской территории. В дипмиссии приговор Бутиной назвали вопиющим беззаконием.

"Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды", - сообщается в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Дипломаты констатировали также, что в условиях русофобии в США не победил здравый смысл.

"С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал. Мария Бутина приговорена к 18 месяцам тюрьмы", - говорится в заявлении дипмиссии.

Напомним, ранее в пятницу, 26 апреля, американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Гражданке РФ будут зачтены девять месяцев, проведенные во время следствия. Сообщалось, что после отбывания тюремного срока Бутина будет депортирована из США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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