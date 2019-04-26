2019-04-26T22:31:48+03:00
Спорт

В руководстве ФК «Спартак» произойдут изменения

Вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона
Екатерина БОЛГОВА
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«Спартак» анонсировал изменения в руководстве клуба«Спартак» анонсировал изменения в руководстве клубаФото: REUTERS
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В руководстве футбольного клуба "Спартак" произойдут изменения после окончания текущего сезона. В заявлении, опубликованном на сайте клуба, сообщается, что вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов оставят свои должности.

Отмечается, что Измайлов и Родионов уходят в отставку по собственному желанию. На заседании совета директоров было решено одобрить их отставку. Также совет директоров поддержал главного тренера команды Олега Кононова, он продолжит тренировать спортсменов и в следующем сезоне.

«Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников», — говорится в сообщении клуба.

Подчеркивается, что уже исчерпал себя ресурс команды, которая два года назад стала лидером национального чемпионата.

Напомним, 25 апреля тульский «Арсенал» победил «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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