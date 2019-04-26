Россияне смогут находиться в Черногории 90 дней без визы

СЕГОДНЯ 22:43 2019-04-26T22:44:58+03:00

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До введения упрощенного порядка пребывания россиян в Черногории срок нахождения без визы составлял 30 суток

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Россияне смогут находиться в Черногории 90 дней без получения визы. ранее этот срок составлял 30 суток.

Как отмечается в сообщении министерства иностранных дел, 21 марта правительство Черногории приняло решение о временном освобождении россиян от получения виз.

Согласно постановлению правительства Черногории, с 15 апреля по 31 октября этого года россияне могут без визы въезжать, пересекать территорию и пребывать на территории Черногории до 90 дней. Для этого необходим лишь действующий паспорт или другой документ, удостоверяющим личность.

При этом указанное решение не отменяет необходимость получения виз для граждан России, которые планируют работать или обучаться в учебных заведениях на территории Черногории, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее в Еврокомиссии сообщили, что добросовестные туристы, не нарушавшие правила выдачи шенгенских виз, смогут получать мультивизы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU