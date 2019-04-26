МИД России обвинил США в попытке ограничить международные контакты Венесуэлы

СЕГОДНЯ 23:18 2019-04-26T23:18:56+03:00

Министерство потребовало от Вашингтона прекратить политику шантажа и вернуться в правовое поле

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США пытаются ограничить международные контакты Венесуэлы, в том числе и в ООН. Такое заявление сделал МИД России после введения Вашингтоном санкции в отношении главы МИД Боливарианской республики Хорхе Арреасы.

"Вашингтон раз за разом демонстрирует категорическое неприятие переговорных методов урегулирования ситуации", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что США "демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога" с легитимной властью Венесуэлы. МИД РФ считает, что подобные действия - это "проявление все более агрессивной линии США на дискредитацию международной дипломатии и ее подмену диктатом", передает ТАСС.

Министерство потребовало у Вашингтона прекратить политику шантажа и эскалации напряженности в Венесуэле и вернуться в международно-правовое поле.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Минфин Соединенных Штатов 26 апреля ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, а также в отношении судьи Кэрола Падилья.

ИСТОЧНИК KP.RU