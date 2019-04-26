Посольство РФ удивлено позицией Лондона по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Вызывает сильное удивление позиция Великобритании по вопросу решения Москвы упростить процедуру выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом заявило российское посольство в Лондоне.
В дипмиссии сравнили реакцию британского правительства на решение РФ с реакцией на предоставление определенным категориям граждан Украины гражданства Венгрии или Румынии, когда Лондон не счел это противозаконным.
"Кстати, опыт урегулирования в Северной Ирландии (при всей уникальности каждой ситуации и существенных отличиях между североирландским и восточноукраинским конфликтами) также показывает, что двойное гражданство признается Великобританией в качестве возможного элемента достижения согласия и примирения", - напомнили в посольстве.
Российские дипломаты подчеркнули, что РФ не принуждает жителей Донбасса, а только дает возможность при желании подать заявление на получение российского гражданства на территории России. При этом от них не требуется отказываться от гражданства Украины и переезжать в Россию. Поэтому обвинения РФ в создании новых препятствий для реинтеграции донбассцев на Украину не состоятельны, передает ТАСС.
"На деле такие препятствия создает именно политика киевских властей, в том числе их неспособность выполнить минские соглашения в части восстановления социально-экономических связей с Донбассом, выплат пенсий, определения особого статуса соответствующих территорий", - добавили в посольстве.
Посольство РФ призвало Лондон "обратить свою энергию" на то, чтобы обеспечить выполнение всеми сторонами, "и в первую очередь официальным Киевом", минских соглашений.
Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям некоторых регионов Донецкой и Луганской областей. Теперь жители ЛНР и ДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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