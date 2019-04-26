Посольство РФ удивлено позицией Лондона по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донбасса

26 Апр 23:50 2019-04-26T23:52:28+03:00

В дипмиссии напомнили о получении некоторыми гражданами Украины паспортов Венгрии или Румынии

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Вызывает сильное удивление позиция Великобритании по вопросу решения Москвы упростить процедуру выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом заявило российское посольство в Лондоне.

В дипмиссии сравнили реакцию британского правительства на решение РФ с реакцией на предоставление определенным категориям граждан Украины гражданства Венгрии или Румынии, когда Лондон не счел это противозаконным.

"Кстати, опыт урегулирования в Северной Ирландии (при всей уникальности каждой ситуации и существенных отличиях между североирландским и восточноукраинским конфликтами) также показывает, что двойное гражданство признается Великобританией в качестве возможного элемента достижения согласия и примирения", - напомнили в посольстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что РФ не принуждает жителей Донбасса, а только дает возможность при желании подать заявление на получение российского гражданства на территории России. При этом от них не требуется отказываться от гражданства Украины и переезжать в Россию. Поэтому обвинения РФ в создании новых препятствий для реинтеграции донбассцев на Украину не состоятельны, передает ТАСС.

"На деле такие препятствия создает именно политика киевских властей, в том числе их неспособность выполнить минские соглашения в части восстановления социально-экономических связей с Донбассом, выплат пенсий, определения особого статуса соответствующих территорий", - добавили в посольстве.

Посольство РФ призвало Лондон "обратить свою энергию" на то, чтобы обеспечить выполнение всеми сторонами, "и в первую очередь официальным Киевом", минских соглашений.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям некоторых регионов Донецкой и Луганской областей. Теперь жители ЛНР и ДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU