Путин подписал указ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

СЕГОДНЯ 00:20 2019-04-27T00:20:15+03:00

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Ликвидировать последствия природных пожаров в Забайкалье в кратчайшие сроки постановил президент России Владимир Путин. Глава государства подписал указ, в котором он поручил правительству до 15 июня разработать меры по компенсации пострадавшим от огня в регионе.

Документ предписывает выплатить из федерального бюджета по 10 тысяч рублей каждому гражданину, который будет признан пострадавшим от пожаров и постоянно проживающим "в населенных пунктах, подвергшихся природным пожарам на территории Забайкальского края".

Возмещение за полную утрату имущества первой необходимости составит 100 тысяч рублей, за частичную — 50 тысяч. Предусмотрены и единовременные компенсации гражданам за нанесенный их здоровью вред, говорится в указе, опубликованном на на официальном интернет-портале нормативной правовой информации. Также правительство должно изыскать средства на капремонт поврежденного жилья.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, природные пожары в Забайкальском крае затронули не менее 14 населенных пунктов. В результате разгула стихии были уничтожены 87 жилых домов. Различные повреждения получили более 150 зданий, из них 98 жилых. Власти Забайкальского края ввели в регионе чрезвычайное положение

ИСТОЧНИК KP.RU