Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

СЕГОДНЯ 01:10 2019-04-27T01:10:46+03:00

В компании заверили, что уже более 15 лет не ведут дел с КНДР

Изменить размер текста: A A

В концерне Daimler удивились тому, что у председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына есть бронированный лимузин производства Германии. Как заявила представитель автопроизводителя Зильке Мокерт, в компании понятия не имеют, как эти автомобили попали в Северную Корею.

Она заверила, что Daimler не ведет дел с КНДР уже более 15 лет, поскольку для компании "главным принципом ответственной предпринимательской деятельности" является законность.

"Чтобы не допустить поставок в Северную Корею или в какие-либо ее посольства в мире, Daimler реализует специальный процесс контроля над экспортом”, - подчеркнула Мокерт.

Однако, по ее словам, концерн не контролирует и не несет ответственность за перепродажу автомобилей третьей стороной, особенно когда речь идет о подержанных экземплярах, передает агентство Associated Press.

Продажа предметов роскоши в КНДР, включая лимузины, запрещена санкциями ООН, введенными для давления на Северную Корею в вопросе ядерного оружия. Ким Чен Ын, тем не менее, во Владивостоке использовал два лимузина: Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Считается, что он также использовал S600 Pullman Guard для своих встреч на высшем уровне с Трампом в Сингапуре в июне прошлого года и в Ханое в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU