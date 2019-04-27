2019-04-27T01:40:28+03:00
Происшествия

СК завел дело после смерти арестанта в СИЗО "Матросская тишина" в Москве

По предварительным данным, наркотик, которым отравились заключенные, попал на территорию тюрьмы в продуктовой посылке
Юлия ДИВЕЕВА
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По факту гибели заключенного СИЗО от отравления наркотиками возбуждено уголовное делоПо факту гибели заключенного СИЗО от отравления наркотиками возбуждено уголовное делоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц по факту гибели заключенного от отравления наркотиками в следственном изоляторе "Матросская тишина". Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.

Дело открыто по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Халатность", передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в СИЗО №1 в ночь на 24 апреля в одной из камер обнаружили троих подозреваемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом. Двоих срочно доставили в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось. Позже стало известно о еще одном отравившемся наркотиками.

По предварительным данным, вещество, которым отравились арестанты, им передали в продуктовой посылке. После случившегося во всех СИЗО Москвы начались обыски – сотрудники ФСИН ищут в камерах и других помещениях не только наркотики, но и другие запрещенные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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