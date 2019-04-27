2019-04-27T02:16:17+03:00
Звезды

Суд не пустил репортеров и публику на слушания по делу Харви Вайнштейна

С просьбой сделать основные заседания закрытыми выступили и адвокаты, и прокуроры
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Харви ВайнштейнХарви ВайнштейнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Судья нью-йоркского Верховного суда Джеймс Берк в пятницу запретил репортерам и широкой общественности участвовать в предварительных слушаниях по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах.

Суд удовлетворил ходатайства как адвокатов защиты, так и обвинения, которые просили закрыть основные части судебного процесса. На заседании будет рассмотрен вопрос о том, выступят ли с показаниями женщины, которые утверждают, что подвергались насильственным действиям сексуального характера со стороны Вайнштейна, сообщил телеканал CNN.

Адвокаты и прокуроры заявили в своих ходатайствах суду, что если процесс будет открытым, это "может нанести ущерб потенциальным присяжным заседателям и ,возможно,снизит шансы защиты и обвинения на справедливое судебное разбирательство". Кроме того, обвинение хочет, чтобы личности свидетелей не получили широкой огласки.

Слушания дела по существу начнутся в июне. Дело против Вайнштейна основывается на иске двух женщин, которые обвинили продюсера в изнасиловании. В декабре 2018 года суд отклонил заявление адвокатов, которые утверждали, что истицы давали ложные показания.

Кроме того более 80 женщин публично обвинили бывшего режиссера и продюсера в домогательствах, однако иск против него не подали. Среди них - Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Ума Турман и другие. Продюсера уволили из собственной компании, было начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охрана Трампа задержала бросившего в него телефон мужчину
СК завел дело после смерти арестанта в СИЗО "Матросская тишина" в Москве
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина
В штабе Зеленского допускают возможность роспуска Верховной Рады
Путин подписал указ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Посольство РФ удивлено позицией Лондона по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донбасса
МИД России обвинил США в попытке ограничить международные контакты Венесуэлы
МИД России: Приговор Бутиной является позорным пятном на судебной системе США
Россияне смогут находиться в Черногории 90 дней без визы
В руководстве ФК «Спартак» произойдут изменения
"Вопиющее беззаконие": Посольство России в США прокомментировало приговор Бутиной
США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН
В Евросоюзе прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро
Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля
Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%