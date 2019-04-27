Суд не пустил репортеров и публику на слушания по делу Харви Вайнштейна

СЕГОДНЯ 02:12 2019-04-27T02:16:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Судья нью-йоркского Верховного суда Джеймс Берк в пятницу запретил репортерам и широкой общественности участвовать в предварительных слушаниях по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах.

Суд удовлетворил ходатайства как адвокатов защиты, так и обвинения, которые просили закрыть основные части судебного процесса. На заседании будет рассмотрен вопрос о том, выступят ли с показаниями женщины, которые утверждают, что подвергались насильственным действиям сексуального характера со стороны Вайнштейна, сообщил телеканал CNN.

Адвокаты и прокуроры заявили в своих ходатайствах суду, что если процесс будет открытым, это "может нанести ущерб потенциальным присяжным заседателям и ,возможно,снизит шансы защиты и обвинения на справедливое судебное разбирательство". Кроме того, обвинение хочет, чтобы личности свидетелей не получили широкой огласки.

Слушания дела по существу начнутся в июне. Дело против Вайнштейна основывается на иске двух женщин, которые обвинили продюсера в изнасиловании. В декабре 2018 года суд отклонил заявление адвокатов, которые утверждали, что истицы давали ложные показания.

Кроме того более 80 женщин публично обвинили бывшего режиссера и продюсера в домогательствах, однако иск против него не подали. Среди них - Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Ума Турман и другие. Продюсера уволили из собственной компании, было начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU