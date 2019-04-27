2019-04-27T02:38:10+03:00
В мире

Охрана Трампа задержала бросившего в него телефон мужчину

Президент США никак не отреагировал на выходку и продолжил свою речь [видео]
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В Индианаполисе (штат Индиана) секретная служба США задержала мужчину, который швырнул телефон в сторону президента Дональда Трампа, который в это время выступал со сцены перед членами Национальной стрелковой ассоциации.

Мужчина бросил в сторону Трампа телефон во время его выступления в Индиане.NBC News on Twitter

Видео момента, когда предмет полетел в главу Белого дома, опубликовал телеканал NBC. На кадрах в нижнем левом углу экрана можно увидеть, как небольшой предмет вылетает из толпы и падает на сцену слева от президента. Трамп невозмутимо посмотрел на телефон и продолжил свою речь.

"Агенты задержали человека, которому принадлежал телефон. Им оказался 31-летний Уильям Роуз. Его провели в офисе шерифа округа Мэрион (штат Индиана) для оценки психического здоровья", - сообщает канал.

По словам сотрудника правоохранительных органов, Роуз заверяет, что не бросал телефон, и утверждает, что аппарат у него украли. Однако агенты не поверили его словам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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