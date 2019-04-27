2019-04-27T02:57:37+03:00
Политика

В штабе Зеленского считают возможным урегулирование в Донбассе по плану России

При этом такой путь развития событий представитель нового президента Украины назвал непатриотичным
Юлия ДИВЕЕВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины возможно, если Киев согласится выполнять действия, предусмотренные планом, который предложила Москва. Такое мнение высказал представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков

При этом он подчеркнул, что мир в стране может наступить лишь на условиях украинской стороны.

"Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", — сказал Разумков в эфире канала "112 Украина".

По его мнению, никому неизвестен метод мгновенного "прекращения войны", но есть понимание того, какие шаги необходимо сделать для наступления мира.

Как писал сайт kp.ru, ранее Разумков заявлял, что сейчас нет никакой возможности быстро закончить войну в Донбассе. Он отметил, что на Укриане одновременно идут "две войны" - одна на востоке, а другая против коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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