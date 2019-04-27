Путин представит на форуме в Китае российское видение интеграции

СЕГОДНЯ 03:43 2019-04-27T03:43:30+03:00

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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине представит российское видение интеграции в Евразии. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Глава государства в субботу примет участие в трех рабочих заседаниях, на которых будут обсуждать темы, связанные с интеграцией в Евразии, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах, а также с развитием сотрудничества в самых различных сферах: от торгово-экономической до культурно-гуманитарной, передает ТАСС.

"Что касается выступления нашего президента, то имеется в виду представить наше видение интеграционных процессов на Евразийском континенте, в том числе важность строительства Евразийского экономического союза. Также президент затронет тему строительства Большого Евразийского партнерства", - рассказал Ушаков.

После этого глава государства завершит рабочую поездку, в ходе которой он в Чите провел совещание по борьбе с природными пожарами, а во Владивостоке встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер признался, что остался доволен итогами встречи со своим северокорейским коллегой.

ИСТОЧНИК KP.RU