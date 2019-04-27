Генсек ООН высказался по поводу выхода США из договора о торговле оружием

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-27T04:02:19+03:00

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Международный договор о торговле оружием единственный транспарентный инструмент в этой сфере, который имеет особую важность в период глобальной напряженности. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после заявления президента США Дональда Трампа об отказе его страны ратифицировать этот документ.

Генсек отметил, что договор направлен на улучшение контроля международного оборота оружия. По его мнению, что документ стал важной вехой в работе по обеспечению ответственности за торговлю оружием, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 апреля, выступая на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Международного договора о торговле оружием.

Он обратился к сенату с просьбой остановить процесс ратификации договора, который был подписан при президенте Бараке Обаме. Трамп подчеркнул, что его администрация никогда не ратифицирует договор.

ИСТОЧНИК KP.RU