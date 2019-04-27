Вступивший в президентскую гонку Байден обошел Трампа по популярности в первом же опросе

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-27T04:44:38+03:00

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Бывший вице-президент США Джо Байден по результатам опроса обошел президента Дональда Трампа по популярности в первом же опросе. Демократа сейчас готовы поддержать на выборах 2020 года 43% американцев, а за Дональда Трампа пока планируют голосовать лишь 37%.

По данным газеты The Hill, проводившей опрос, 15% респондентов не знают, кому отдадут свой голос, а пять процентов признались, что выбрали бы любого другого кандидата в президенты США. отмечается, что среди сторонников Трампа больше людей старше 50 лет. Возраст электората Байдена от 35 до 49 лет.

Опрос проводился 25-26 апреля - после того, как Байден официально объявил о своем участии в борьбе за президентское кресло. В опросе приняли участие около 1 тысячи человек. Издание сообщает, что за 24 часа Байдену удалось собрать пожертвования на свою предвыборную агитацию на сумму 6,3 миллиона долларов.

Как писал сайт kp.ru, 24 апреля бывший вице-президент официально объявил о намерении участвовать в выборах американского лидера в 2020 году в качестве одного из кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU