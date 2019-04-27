У железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-27T05:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Военно-морские силы Шри-Ланки в пятницу, 26 апреля, задержали недалеко от железнодорожной станции в Коломбо трех человек со взрывчаткой. Об этом сообщил представитель ВМС страны.

У арестованных изъяли один килограмм взрывчатого вещества С-4, передает портал Newsfirst.

Ранее сайт kp.ru писал, что в городе Калмунай, расположенном в восточной части Шри-Ланки, произошли три взрыва во время проведения антитеррористической операции.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели в общей сложности восемь взрывов. Также на дороге к международному аэропорту Бандаранаике была обнаружена и обезврежена бомба.

Число погибших пока не установлено. По словам министра здравоохранения Анила Джасингхе, жертвами стали около 250-260 человек, среди них 40 граждан других государств. Пострадали больше 500 человек

ИСТОЧНИК KP.RU